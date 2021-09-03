Во Владимире ищут 66-летнего мужчину

ориентировка отряда "Лиза Алерт"
Волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищет пропавшего 66- летнего мужчину - Владимира Чернышова. Поиски ведутся в районе СНТ "Вишенка-1", мкр. Бухолово.
2 сентября он ушёл в лес и не вернулся.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые.
Был одет: тёмно-зелёная ветровка, серые спортивные брюки, зелёная рубашка, белая кепка, тёмно-зелёные калоши.
Нуждается в медицинской помощи.
Координаты штаба: 56.10305, 40.56137
Инфорг Татьяна 89190051645.