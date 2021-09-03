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Общество3 сентября 2021 14:21

Во Владимире ищут 66-летнего мужчину

Он ушел в лес и не вернулся
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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ориентировка отряда "Лиза Алерт"

ориентировка отряда "Лиза Алерт"

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищет пропавшего 66- летнего мужчину - Владимира Чернышова. Поиски ведутся в районе СНТ "Вишенка-1", мкр. Бухолово.

2 сентября он ушёл в лес и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые.

Был одет: тёмно-зелёная ветровка, серые спортивные брюки, зелёная рубашка, белая кепка, тёмно-зелёные калоши.

Нуждается в медицинской помощи.

Координаты штаба: 56.10305, 40.56137

Инфорг Татьяна 89190051645.