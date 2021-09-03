Через Владимир пройдет автопробег коммунальной техники

Владимир станет одной из 11 точек всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна 2.0», который стартует 6 сентября.

В каждом регионе запланирована целая серия мероприятий. На открытом экоуроке ученикам средних классов расскажут, зачем нужно сортировать отходы, а от какой упаковки лучше вообще отказаться. А чтобы эти знания дети могли закрепить, они получат в подарок новую книгу «Мусор – дело собирательное». Для старшеклассников будут организованы плоггинг-забеги – пробежки, во время которых участники собирают мусор на определенной территории. Студенты посетят показ фильма, а после обсудят с экспертами возможные решения экологических проблем. Во время игры в экобаскетбол и экохоккей жителям объяснят, какие отходы можно переработать, а какие – нет.

Также в рамках автопробега 8 сентября с 12 до 18 часов на стадионе «Лыбедь» состоится акция по сбору и утилизации шин. Для этого в составе автоколонны поедет фура «Дмитровского завода РТИ», которая и доставит старые покрышки на переработку. Будет работать выставка мусоровозов.

В 18 часов начнется концерт группы "Братья Грим". Вход бесплатный при наличии сертификата вакцинации или отрицательном ПЦР.