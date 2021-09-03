Во Владимире благоустроят еще 15 дворов

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году во Владимире отремонтирован 31 двор.

Как сообщают в мэрии, найдены дополнительные средства - более 25 миллионов рублей, которых хватит для благоустройства дворов еще по 15-ти адресам: ул. Грибоедова, 3; ул. Лермонтова, 38; ул. Жуковского, 8-а; ул. Михалькова, 5; ул. Балакирева, 53; ул. Верхняя Дуброва, 29; ул. Северная, 15; ул. Зеленая, 60; ул. Добросельская, 185-а; ул. Лакина, 133; ул. Фатьянова, 27-а; ул. Безыменского, 10-а; ул. Северная, 45-а; ул. Каманина, 25, ул. Полины Осипенко, 9.

Заявки на участие в программе благоустройства проверяли с выездом на место. Активное участие принимали депутаты горсовета, общественные активисты и специалисты в сфере благоустройства.