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Общество3 сентября 2021 12:13

В ВлГУ увековечили память профессора и певицы Ларисы Семиной

В университете открыли мемориал, посвященный ее памяти
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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2 сентября в Институте искусств и художественного образования ВлГУ, расположенного у Золотых ворот, состоялось торжественное открытие мемориала памяти профессора кафедры музыкального образования, Заслуженного работника культуры РФ, композитора и певицы Ларисы Семиной. Напомним, ее не стало 15 апреля прошлого года. На открытии собрались преподаватели, сотрудники и студенты Института, члены семьи профессора, вспомнившие о важных датах и вехах ее жизни. В память о профессоре, лауреате всероссийских и международных конкурсов, педагоге с более чем тридцатилетним стажем, провели минуту молчания. Со словами благодарности выступили студенты и преподаватели института искусств.