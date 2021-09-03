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Общество3 сентября 2021 12:01

В ВлГУ учебный года начали 21 тысяча студентов

Из них три тысячи первокурсников
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Пока студенты бакалавриата и специалитета будут обучаться в очном формате. Для обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры предусмотрен смешанный формат – часть занятий пройдет дистанционно. В университете необходимо носить маски, в местах общего пользования установлены дезинфекторы для рук. Кстати, в главном университете региона обучаются ребята из нескольких десятков областей России и даже из других стран. В этом году в ВлГУ запустили новую программу «Территория маркетинга» которая поможет студентам соответствующей специальности получить больше практической подготовки, ведь готовить ребят будут совместно с сотрудниками одного из крупных региональных предприятий.