В Муроме посетитель мебельного магазина украл из торгового зала банкетку

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области сообщает, что на днях отдел дознания муромской полиции завершил расследование уголовного дела, возбужденного на 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже из магазина.

В начале минувшего июля в полицию обратились сотрудники мебельного магазина, которые рассказали о продаже одного из изделий прямо из торговой точки. В ходе работы оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и обнаружили, что в какой-то момент пропавшую банкетку украл неизвестный мужчина — на записи было видно, как он схватил предмет мебели и в спешке покинул магазин.

Вскоре удалось установить и его личность, им оказался муромлянин, раньше уже попадавший в поле зрения полицейских. После задержания он признал вину и рассказал, что действительно украл банкетку, когда заметил, что продавец отвлекся на другого клиента. Мужчина отнес банкетку домой и хранил у себя, намереваясь затем продать.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.