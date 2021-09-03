Во владимирской школе-интернате для слепых отремонтировали 11 кабинетов

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Во Владимирской области продолжается реализация федерального проекта «Современная школа». Одно из его направлений − обновление материально-технической базы коррекционных школ региона. В этом году в мероприятии приняла участие специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат Владимира для слепых и слабовидящих детей.

Ребята обучаются по адаптированным основным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Наступивший учебный год школьники встретили в обновлённых кабинетах. Удалось отремонтировать 11 школьных помещений. Школьная мастерская, учебные кабинеты биологии, химии, географии, физики, русского языка и литературы, а также кабинеты психолога и логопеда получили новое интерактивное оборудование и специализированные аппаратно-программные комплексы, предназначенные для организации познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников, а также для проведения развивающих мероприятий. Кроме того, оборудована «Мастерская повара» и новый кабинет для проведения специальных коррекционных занятий.