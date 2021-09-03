Житель Лакинска незаконно изготовлял оружие

фото УФСБ по Владимирской области

Региональное УФСБ совместно с Управлением ФСБ России по Западному военному округу и областным УМВД выявило и пресекло противоправную деятельность жителя Лакинска, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также их изготовлению.

В его квартире были обнаружены и изъяты: 4 пистолета калибра 9мм (самодельно изготовленные из охолощенных пистолетов ПМ и ТТ), винтовка калибра 4,5мм (ИЖ-38 с внесенными в ее конструкцию изменениями для стрельбы металлическим снарядом), 155 патронов калибра 9мм, 200 патронов калибра 5,45мм, 79 патронов калибра 4,5мм, 184 травматических патрона, а также основные части и детали оружия.

- Для приобретения охолощенного оружия и основных частей в целях изготовления (переделки) боевых средств поражения мужчина использовал различные оружейные Интернет-форумы, - сообщают в областном УФСБ.

Были возбуждены уголовные дела. В июле Собинский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 130 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.