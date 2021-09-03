Владимирцев приглашают на Неделю финансовой грамотности

6 сентября в Владимирской областной научной библиотеке стартует образовательный цикл занятий по финансовому просвещению.

В первый день занятий в 15.00 сотрудники Отделения Владимир Банка России расскажут, по каким вопросам можно обращаться в Службу по защите прав потребителей Банка России, как подключить и пользоваться Системой быстрых платежей для мгновенных бесплатных переводов по номеру телефона между различными банками, также пройдет мастер-класс по определению подлинности банкнот.

7 сентября в 14.00 расскажут об основах пенсионного законодательства, в 15.00 - об актуальных вопросах налогообложения имущества физических лиц.

8 сентября с 15 до 17 часов присутствующие узнают о предоставлении субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и проблемах кибербезопасности.

Завершит цикл просветительских мероприятий 9 сентября в 15.00 интерактивная лекция «Как потребителю защитить свои права?» и викторина «Грамотный ли вы потребитель?».

В областной детской библиотеке 6 сентября стартует онлайн-викторина «Деньги и писатели». Желающие смогут ответить на вопросы трех викторин, посвященных теме финансов в творчестве Пушкина, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Победителей ждут сувениры от Банка России.