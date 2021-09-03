Во Владимирской области 3 сентября заболели Covid-19 172 человека

На территории Владимирской области 3 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 172 случая заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 30 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Муромском, 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Собинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Меленковском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 49 742 случая заболевания (11 495 сл. в г. Владимире, 5819 сл. в Гусь-Хрустальном, 5366 сл. о. Муром, 4002 сл. в Ковровском, 2744 сл. в Александровском, 2701 сл. в Петушинском, 2069 сл. в Юрьев-Польском, 2145 сл. в Вязниковском, 2150 сл. в Кольчугинском, 2022 сл. в Суздальском, 1664 сл. в Собинском, 1637 сл. в Киржачском, 1388 сл. в Меленковском, 1103 сл. в Гороховецком, 1127 сл. в Камешковском, 953 сл. в Селивановском, 729 сл. в Судогодском, 628 сл. в г. Радужном).