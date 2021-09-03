Легенда владимирского футбола Иван Каратыгин вернулся в "Торпедо"

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Знаменитый в недавнем прошлом футболист владимирского "Торпедо" Иван Кааратыгин вернулся в родной клуб. Но вернулся не в качестве футболиста, а в качестве руководителя. Иван Каратыгин стал заместителем директора ФК "Торпедо-Владимир" по спортивной работе. Таким образом он будет помогать Сергею Дубровине в подготовке футболистов.

Иван считается среди болельщиков одной из легенд владимирского футбола. Во-первых, он свой воспитанник. Родился в 1982 году во Владимире. Во-вторых, он провел за команду огромное количество матчей (475 игр), забил немало решающих мячей (всего на его счету 53 гола). Ну, и в целом никогда не старался бросить команду, а если и уходил, то только по стечению обстоятельств. Так что для местной молодежи Иван точно будет авторитетом.

Иван Каратыгин отыграл всю карьеру защитником. Выступал за "Торпедо" с 1999 по 2018 годы (с перерывами). Дебют в "Торпедо" состоялся 10 июня 1999 года в домашнем матче со «Спартаком-Чукотка» (Москва) (0:4). Первый гол в "Торпедо": 7 октября 2002 года в матче «Спартак-Телеком» (Шуя) - «Торпедо» - 1:1.