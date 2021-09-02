В Коврове руководитель отдела логистики присвоил 400 тысяч рублей

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Коврове было возбуждено уголовное дело на 34-летнего местного жителя.

По версии следствия, будучи руководителем отдела логистики, мужчина вместо зачисления денег на счет своей организации присваивал их себе, а в журналы инкассации вносил ложные данные.

Таким образом парню удалось всего за пять дней похитить 400 тысяч рублей.

Свою вину он полностью признал. По словам самого служащего, на преступление его подтолкнули финансовые трудности. Между тем, следователям известно, что раньше его уже судили за такое же преступление, однако это не помешало ему снова оказаться фигурантом дела о присвоении.

Расследование уголовного дела продолжается.