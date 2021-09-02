Во Владимирской области регламентируют порядок «гаражной амнистии»

С 1 сентября в России стартовала так называемая «гаражная амнистия», в рамках которой хозяева гаражей, земля под которыми не оформлена в законном порядке, могут совершенно бесплатно эту землю оформить, причем в упрощенном порядке.

Требуется это для того, чтобы люди могли иметь возможность продавать, дарить и иным образом владеть, пользоваться и распоряжаться гаражами. Как показала практика, в России, в том числе во Владимирской области, еще с советских временно очень много гаражей не оформлены, как положено.

При этом федеральный закон, регулирующий «гаражную амнистию», гласит, что местные власти должны помогать гражданам в оформлении таких гаражей, а также выявлять хозяев таких объектов, которые пока не зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости.

А вот каким именно образом помогать жителям каждый регион решает по-своему. Именно поэтому власти Владимирской области внесли соответствующий законопроект.

В обладминистрации заверили, что его должны принять уже на ближайшем заседании Заскобрания, и после подписи губернатора он вступит в силу.

«Гаражная амнистия» в России будет продолжаться пять лет — до 2026 года.