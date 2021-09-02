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Происшествия2 сентября 2021 15:58

Житель Камешково получил грант в 300 тысяч рублей и создал мнимый отель

На днях Камешковский районный суд вынес ему приговор за мошенничество
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, еще в 2016 году мужчина разработал схему, по которой решил обмануть районную администрацию, выделявшую гранты в размере 300 тысяч рублей по программе комплексной поддержки камешковского малого и среднего предпринимательства.

Камешковец пришел в администрацию с идеей создания мини-отеля, на что ему требовались средства для покупки мебели и бытовой техники. Грант был получен, однако документы, представленные на его получение, оказались поддельными, а сам «предприниматель» предоставил властям «липовый» финансовый отчет о закупке необходимого оборудования. Более того, во время проверки он показал комиссии мебель и технику, которую не покупал, а просто взял в аренду.

Тем не менее, обман вскрылся, и на гражданина возбудили уголовное дело за мошенничество при получении грантов на развитие предпринимательства. Сам он вину так и не признал.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал его виновным и приговорил камешковца к 2 годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях также на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.