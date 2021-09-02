В Струнино сотрудники ППС помогли подросткам, пострадавшим в аварии

Фото с сайта областного УМВД

Ночью 30 августа в Струнино автомобиль с пятью подростками врезался в дерево и загорелся.

Горящую машину заметили находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники отдельной роты ППС ОМВД России по Александровскому району старший сержант полиции Максим Силантьев и младший сержант полиции Илья Рябчиков. Полицейские незамедлительно направились на помощь, одновременно передав информацию в дежурную часть.

- Рядом с пылающей машиной полицейские увидели троих подростков, один из которых был без сознания, а двое других с трудом могли передвигаться. Илья Рябчиков и Максим Силантьев перенесли ребят на безопасное расстояние. Ещё двое несовершеннолетних самостоятельно смогли отойти подальше от машины. Спустя считанные минуты произошёл взрыв бензобака, - рассказали в областном УМВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы Илья Рябчиков и Максим Силантьев решением начальника УМВД России по Владимирской области представлены к поощрению.