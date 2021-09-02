Житель Гороховца снял номер в гостинице на деньги с найденной банковской карты

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, минувшим летом 58-летний ранее судимый житель Гороховецкого района нашел на улице чужую банковскую карту, однако вместо розыска владельца решил сам извлечь из ситуации выгоду.

По версии следствия, сперва мужчина отправился за продуктами, оплатил с чужого счета покупки, а затем пошел с ними в гостиницу и снял номер, где и остался отдыхать.

В это время законный владелец «пластика» обратился в полицию, и стражи порядка, вычислив, в том числе, по камерам видеонаблюдения и поступившим смс-уведомлениям о списании денег, подозреваемого и его местонахождение, нагрянули прямо в гостиницу, где и застали отдыхавшего гражданина.

Весь ущерб он возместил в ходе следствия. На днях расследование было завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.