Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровел 151 человек

2 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 175 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 49570 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1582 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 63,3 процента из них занято (1001), свободна 581 койка.

45268 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 151 человек. За период наблюдения в области отмечено 1716 летальных случаев (+4 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.