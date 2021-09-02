В Суздале пройдет лапотная олимпиада

4 сентября с 13:30 в ГТК “Горячие ключи” в Суздале пройдет форум “День ремесленника” - сочетание деловых форумов, народных гуляний и спортивных состязаний.

В центре программы - мастер-классы профессионалов своего дела, а также лапотная олимпиада, в которой смогут принять участие любой желающий. Своей спортивной составляющей организаторы делают отсылку на “Праздник Лаптя”, который уже полюбился многим. К слову, он проводится в Суздале с 2007 года, и именно тогда впервые состоялся забег в лаптях «Суздальская Верста».

В программе форума: лапотная олимпиада, турнир по футболу в лаптях, конкурсы- интерактивы, ярмарочные гуляния, мастер-классы ремесленников, праздничная шоу-программа, выступление cover-группы Лапти band. Деловая программа: пленарное заседание, дискуссионная площадка.

Вход для гостей бесплатный.