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Общество2 сентября 2021 13:17

Медикам из Радужного задолжали более 700 тысяч рублей

Исправить ситуацию помогло вмешательство прокуратуры
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области прокуратура добилась получения работниками отделения скорой медицинской помощи социальных выплат. Нарушения нашли при проверке исполнения в городской больнице ЗАТО город Радужный требований законодательства о здравоохранении. Как оказалось, 25 сотрудникам задолжали более 700 тысяч рублей, положенных согласно постановлению правительства, а также 14 сотрудникам не заплатили более пятидесяти тысяч рублей, предусмотренных постановлением администрации Владимирской области. По результатам принятых Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах мер реагирования (представление и требование) медицинские работники получили дополнительные социальные выплаты в полном объеме.