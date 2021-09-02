Жительница Владимира накопила коммунальных долгов на 650 тысяч рублей

Жительница областной столицы накопила долги по коммуналке, погасить которые решила только после вмешательства приставов. В отделении судебных приставов Ленинского района УФССП России по г. Владимиру было возбуждено исполнительное производство о взыскании с горожанки почти 650 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам в пользу управляющей компании. Женщина несколько лет не оплачивала квитанции за теплоснабжение. Районный суд встал на сторону ресурсоснабжающей организации и вынес решение о взыскании в пользу нее указанной задолженности. Судебные приставы уведомили жительницу Владимира должным образом о возбуждении исполнительного производства, однако на прием она так и не пришла. В рамках исполнительного производства было вынесено постановление об аресте нежилого помещения, принадлежащего должнику. Также судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права неплательщика на выезд из страны. После этого горожанка наконец погасила долги.