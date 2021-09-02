На участке будущей трассы М-12 около Мурома нашли стоянку каменного века

Завершены археологические работы рядом с будущим мостом через реку Ока на трассе М-12. Следы поселения возрастом 10 тысяч лет назад, более 20 000 находок: каменные орудия, многочисленные остатки костей животных и рыб обнаружила экспедиция Института археологии РАН. Всего возле деревни Малое Окулово археологи исследовали пять памятников, открытых в разные годы прошлого века: стоянки Малое Окулово – 10, Малое Окулово – 11, Малое Окулово – 19, Малое Окулово – 20 и Малоокуловская – 3. Общая площадь исследованных памятников составила более 10 000 квадратных метров. Раскопки на большой площади показали, что стоянки возле Велетьмы были обитаемы в то время, когда ледник, покрывающий большую часть Евразии, уже отступил с этих мест. Памятники Малое Окулово – 11, Малоокуловская – 3 и отделенное от них ложбинкой Малое Окулово – 19, по предварительным заключениям специалистов, сохранили следы разновременных поселений. В каменном веке здесь, вероятно, были сезонные стоянки: археологи обнаружили материальные остатки повседневной деятельности общины древних охотников и рыболовов: многочисленные скопления изделий из кремня и большое количество костных останков животных и рыб. «Этот памятник уникален тем, что на нем мы нашли редкую для данных стоянок мезолита сохранность органики. Мы нашли огромное количество костей животных и рыб. Это полноценный материал для датирования, так как с помощью радиоуглеродного анализа мы сможем с высокой точностью определить возраст заселения этого места. По остаткам костей палеозоологи смогут точно восстановить видовой состав животных и рыб, на которых в древности охотились люди», – отметила заместитель руководителя Навашинского отряда Подмосковной археологической экспедиции ИА РАН Дарья Еськова. Также на памятниках обнаружены предметы поздних эпох: неолита, бронзового и раннего железного веков. Эпоха бронзы представлена кратковременными стоянками древних скотоводов фатьяновской культуры, пришедшими с запада, и поздняковской культуры, связанной со степями юга России: это было время значительных миграций, и его следы обнаружены на раскопанных участках возле Велетьмы. В позднем средневековье территория памятника эпизодически посещалась, вероятно, с промысловыми целями, а в XVIII–XIX веках здесь находились смолокурни. На памятнике Малоокуловская – 3 археологи обнаружили следы, похожие на остатки большого жилища. Основная масса находок залегала в виде обширного круглого скопления диаметром около тринадцати метров. У южного края этого скопления находились следы очага, еще часть находок тянулась полосой вдоль линии древнего берега. Под скоплением каменных артефактов и большим пятном костей животных и рыб были найдены две ямы искусственного происхождения. Первая, размером 7х6 метров, имела прямоугольную форму, а вторая – круглая, диаметром около 5 метров. Внутри этих объектов было найдено множество находок из камня. Как предполагают ученые, эти ямы – следы жилищного комплекса древнего поселения. В 70-80-х годах прошлого века на длинной гряде песчаных дюн, идущих вдоль правого берега реки Велетьмы и ее многочисленных старичных озер, археологи обнаружили ряд стоянок разного времени: от мезолита, времени охотников и собирателей, до эпохи ранней бронзы, когда люди уже научились выплавлять металл и освоили скотоводство и земледелие. Но систематические раскопки здесь никогда не проводились, и полноценно исследовать эти памятники археологи смогли лишь тогда, когда этот участок попал в зону строительства М-12.