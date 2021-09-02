На Кольчугинских предприятиях подростков устроили на работу с нарушениями

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведены проверки исполнения требований законодательства о труде и занятости несовершеннолетних в ООО «Мебельная фабрика Кольчугино» и ООО «СУ-17». При трудоустройстве подростков работодателями нарушен закон: не организовано прохождение предварительного обязательного медицинского осмотра в установленном законом порядке, а также не получено согласие органа опеки и попечительства при заключения трудовых договоров с лицами, достигшим возраста четырнадцати лет. В адрес руководителей организаций межрайонной прокуратурой внесены представления. Кроме того, в отношении генерального директора ООО «СУ-17» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ ( нарушение требования трудового законодательства)