Во Владимирской области учебный год начался для 142 тысяч учеников

В 402 образовательных организациях области за парты сели почти 143 тысячи школьников, в том числе более 15,2 тысяч первоклассников (на тысячу с лишним больше, чем в прошлом году) и восемь тысяч первокурсников. В первый учебный день в четырнадцати школах региона открылись Центры естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (МБОУ «СОШ №9» г. Карабаново, МБОУ «СОШ №6» г. Вязники, МБОУ «Нововязни-ковская ООШ» г. Вязники, МБОУ «СОШ №1 ЗАТО г.Радужный», МБОУ «СОШ №3» г. Гороховец, МБОУ «Добрятинская СОШ» Гусь-Хрустального района, МБОУ «Зименковская СОШ» Муромского района, МБОУ «Вольгинская СОШ» Петушинского района, МБОУ «Гимназия №17»г. Петушки, МБОУ «Волосатовская СОШ» Селивановского района, МБОУ «Асерховская СОШ» Собинского района, МБОУ «Головинская СОШ», МБОУ «Краснобогатырская СОШ» Судогодского района, МБОУ «Школа №3» г. Юрьев-Польский). Также на 10 площадках образовательных организаций в МБОУ СОШ №9 Александровского района, МБОУ СОШ №9 г. Вязники, МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный, МБОУ СОШ №3 и ГКОУ ВО «Фоминская СКОШИ» Гороховецкого района, МБОУ Уршельская СОШ Гусь-Хрустального района, МБОУ Большекузьминская СОШ Кольчугинского района, МБОУ Алешунинская СОШ Муромского района, МБОУ Воспушинская ООШ Петушинского района, МБОУ Березниковская СОШ Собинского района состоялось открытие спортивных залов и спортивных площадок. На базе Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, где педагоги и руководители образовательных организаций смогут пройти теоретическую и практическую подготовку по индивидуальному плану.