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Происшествия2 сентября 2021 12:04

В Коврове горожанин украл велосипед соседа и продал его в скупку

Сумма ущерба, заявленная хозяином транспорта, составила 8 тысяч рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 30 августа в полицию обратился 48-летний житель города оружейников, который сообщил об исчезновении своего велосипеда. По словам мужчины, велосипед хранился в помещении колясочной.

В ходе работы оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже может быть причастен сосед потерпевшего — безработный парень 1992 года рождения.

После задержания молодой человек сознался в краже. По версии следствия, житель соседней квартиры подобрал ключ от колясочной, где хранился велосипед, стащил его и продал в скупку.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.