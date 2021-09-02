Во Владимире 22-летний парень пытался зарезать знакомого, которому должен был денег

В Октябрьском районном суде города Владимира вынесен приговор 22-летнему гражданину одной из стран Ближнего зарубежья. Его признали виновным в покушении на убийство.

Как сообщают в областной прокуратуре, 26 ноября 2020 года парень пришел к знакомому, у которого одолжил денег, просить об отсрочке. Тот отказался ждать еще дольше. В итоге началась ссора, после чего молодой должник ударил кредитора бутылкой по голове, а после достал нож и начал бить оружием в грудь. Крежитор побежал из квартиры, получил еще несколько ударов ножом в спину, выхватил орудие преступления и отбросил в сторону. Пока должник поднимал нож с пола, мужчина выбежал в подъезд, где стал звать на помощь. Соседи в итоге спугнули преступника, а потом вызвали медиков.

Позже нападавший вернулся на место происшествия и сдался полицейским. При этом вину в преступлении он не признал, утверждая, что не имел намерений убивать знакомого, а хотел только напугать его.

Суд эти аргументы не убедили, мужчину приговорили к 5 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.