Во Владимире бывшую детскую больницу на Студеной горе превратят в гостиницу

Мэрия проведет аукцион на заключение договора аренды муниципального нежилого здания, расположенного на улице Студеная Гора - бывшей городской детской больницы, закрытой в 2009 году. Последние три года здание общей площадью 1 349,8 квадратных метров и являющеея объектом культурного наследия регионального значения «Здание дворянской богадельни, с 1920 г. - первая детская больница г.Владимира», построенное в начале 20 века, хотят превратить в гостиницу. Городская администрация планирует сдать его в аренду минимум за 4,413 миллионов рублей в год на десять лет - с 08.10.2021 по 07.10.2031. Победителя аукциона определят 24 сентября. Напомним, до этого памятник архитектуры арендовала фирма, сдававшая помещение в субаренду "Сбербанку". В 2019 году, после того, как здание опустело, областные власти предлагали вновь открыть там больницу для детей, но дальше слов дело не пошло.