В Коврове рабочего насмерть завалило землей

1 сентября около 15 часов в Коврове произошло ЧП. Спасателям поисково-спасательного отряда поступило сообщение, что на ул. Володарского, при проведении земляных работ обвалился грунт и завалило рабочего. Дежурная смена незамедлительно выехала к месту вызова.

- Когда приехали на место, рабочие откапывали своего коллегу. Была видна голова, но молодой человек не подавал признаков жизни. Спасатели подключились к работе по освобождению пострадавшего, вытащили его на поверхность и передали бригаде скорой помощи. К сожалению, молодой человек скончался. Дежурная смена сказала, что он слишком долго находился под землей, - сообщил Михаил Быков, сотрудник поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Коврова.

Спасатели напоминают, что при выполнении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности.