Владимирцы увидят живопись и графику 19 века

3 сентября в Центре ИЗО состоится открытие выставки «Василий Тропинин. Образы эпохи» из собрания Музея В.А.Тропинина и московских художников его времени.

На выставке будут показаны произведения живописи и графики, созданные в первой половине и середине XIX века. Это портреты, пейзажи, жанровые композиции, изображения интерьеров, натюрморты, написанные как знаменитыми, так и малоизвестными мастерами.

Зритель сможет увидеть 10 работ «патриарха русской живописи» Василия Тропинина, выдающегося портретиста конца XVIII – первой половины XIX века. В состав экспозиции также войдут работы «основателя русской акварельной живописи» Петра Соколова, произведения представителя «школы Венецианова», профессора Императорской Академии художеств Сергея Зарянко, единственного в XIX веке профессионального художника чеченского происхождения, академика Императорской Академии художеств Петра Захарова-Чеченца, академика Императорской Академии художеств Карла Рабуса, преподавателя известного пейзажиста Алексея Саврасова.

Среди представленных полотен – такие шедевры как портрет Натальи Еропкиной кисти Евгения Плюшара и портрет прославленной актрисы Екатерины Семёновой в роли Клитемнестры, приписываемый Оресту Кипренскому.

Погрузиться в яркий мир прошедшей эпохи и показать обстановку, окружавшую современников Тропинина, призваны разнообразные предметы декоративно-прикладного искусства. На выставке будут демонстрироваться мебельные гарнитуры, каминные часы, разнообразные ларцы.

Особый раздел экспозиции посвящен исследованию портретно-жанровой картины Тропинина «Кружевница», в котором сосредоточены материалы фотосъёмок и рентгенограмм, сделанных во время технико-технологического изучения полотна (представленного репродукцией). Здесь же находится тактильная 3D модель, предназначенная для слабовидящих посетителей. К ней прилагается подробное описание, сделанное рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Выставка будет работать до 7 ноября включительно.