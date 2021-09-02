Владимирский планетарий переедет в Центральный парк в 2022 году

1 сентября во время торжественного открытия 46-й школы в микрорайоне Коммунар чиновники из владимирской мэрии назвали новые сроки переезда владимирского планетария в так называемый "Звездный дом", что располагается в Центральном парке.

Новая дата переезда назначена на 2022 год. Раньше не получится, так как ремонт в "Звездном доме" еще не доделан. В мэрии на него выделили 23,5 миллиона рублей. На эти деньги планируется провести капитальный ремонт с полной отделкой, а также закупить и установить новое оборудование.

А вот от идеи прозрачного купола в администрации города решили отказаться. Теперь решено изучать звездное небо с помощью лазерных технологий, что позволит планетарию не зависеть от капризов погоды.