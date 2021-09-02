В Вязниковском районе наградили юношу, который спас тонувшую девочку

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

1 сентября за проявленную смелость и решительность при спасении утопающего Егор Федотов из посёлка Октябрьский Вязниковского района награждён Почётной грамотой Главного управления МЧС России по Владимирской области и наградными часами.

Грамоту и наручные часы подростку вручил начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Андрей Васильев.

Напомним, происшествие произошло 23 июня на водоеме посёлка Октябрьский. Егор находился у воды, когда увидел, как девочка кричит и тонет. Юноша бросился в воду и вытянул утопающую.

Традиция дарить наручные часы, как знак отличия, в России возникла в государственных структурах в XIX веке, с начала XX века это становится неотъемлемым обычаем в среде военных. Награждение наручными часами является признанием личных доблестных качеств и поощрением за выдающиеся поступки.