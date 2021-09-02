Суздаль вошел в десятку популярных направлений отдыха на новогодние каникулы

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть на новогодние каникулы, которые начинаются 31 декабря и длятся до 9 января.

Самыми популярными направлениями отдыха на Новый год являются Ялта, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Великий Устюг, Суздаль, Пятигорск, Златоуст, Кисловодск, Красная Поляна, Петрозаводск, Нижний Новгород и Казань.

Туристы бронируют отдых на новогодних каникулах от 3 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,2 до 7 тысяч рублей в сутки. Дешевле отдохнуть зимой в Златоусте в Челябинской области, дороже – в Красной Поляне.

Три ночи в Суздале обойдутся в 6167 рублей.