В Петушинском районе большегруз врезался в отбойник и сгорел дотла

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 17.15 на 134 километре автодороги М-7 водитель тягача с полуприцепом, ехавший в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий потоки.

В результате столкновения фура загорелась, на место выезжали подразделения ГУ МЧС России по Владимирской области. Пожарные потушили грузовик, общая выгоревшая площадь составила 50 квадратных метров. К счастью, никто из людей в результате инцидента не пострадал.

Тем не менее, в ГИБДД сообщили о большом заторе, образовавшемся на Пекинке в районе аварии. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, по факту случившегося проводится проверка.