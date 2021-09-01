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Общество1 сентября 2021 18:29

Ковровская компания погасила долг после введения запрета на продажу машин

Задолженность у предприятия накопилась по налоговым платежам
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебным приставам Ковровского района поступили документы о взыскании с местного предприятия, занимающегося разработкой гравийных и песчаных карьеров, 500 тысяч рублей задолженности по налогам.

Предприятие получило соответствующее уведомление, однако платить не торопилось. Тогда судебные приставы внесли запрет на регистрационные действия на транспорт, используемый компанией-должником. Это повлияло на организацию, и в скором времени, не желая остаться без машин, она оплатила всю сумму.

Исполнительное производство в результате было окончено.