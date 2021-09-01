Ковровская компания погасила долг после введения запрета на продажу машин

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебным приставам Ковровского района поступили документы о взыскании с местного предприятия, занимающегося разработкой гравийных и песчаных карьеров, 500 тысяч рублей задолженности по налогам.

Предприятие получило соответствующее уведомление, однако платить не торопилось. Тогда судебные приставы внесли запрет на регистрационные действия на транспорт, используемый компанией-должником. Это повлияло на организацию, и в скором времени, не желая остаться без машин, она оплатила всю сумму.

Исполнительное производство в результате было окончено.