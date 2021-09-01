Известный актер Николай Бурляев посетил женскую колонию во Владимирской области

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ИК-1 поселка Головино с творческим вечером посетил народный артист России Николай Бурляев. Известный актер театра и кино выступил перед осужденными женщинами.

Перед тем, как пройти в здание клуба, актер посетил церковь, которая находится на территории учреждения. В это время женщинам показали ролик об артисте. После этого Бурляев около часа рассказывал осужденным свою историю жизни. А в конце своего выступления артист поблагодарил женщин за внимание и пожелал им скорейшего освобождения.

Но на этом встреча не закончилась. Одна из осужденных исполнила песню для артиста. А еще осужденные подарили артисту икону с ликом Божьей Матери с младенцем Иисусом Христом на руках, которая была написана местной заключенной.