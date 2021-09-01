Во Владимире осудили разбойника, напавшего на прохожего днем

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 33-летнему местному жителю за разбой. Днем в середине декабря прошлого года он на улице Даргомыжского увидел около одного из домов незнакомого прохожего, ударил его кулаком в лицо, повалив на землю, стал избивать ногами и рукам, требуя денег и ценностей. Увидев на руке у жертвы золотое кольцо, он, несмотря на сопротивление, похитил его и сбежал. Потерпевшему причинены закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга, две ушибленные раны лобной области, ушибы мягких тканей головы и лица, тупая травма грудной клетки, закрытый перелом 7-8 ребер справа со смещением отломков, укушенная рана 1-го пальца правой кисти (вред здоровью средней тяжести). Вину в содеянном подсудимый признал. Суд назначил владимирцу наказание на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С него также взыскано в счет возмещения морального вреда 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.