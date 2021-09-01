После капремонта открылась Собинская детская музыкальная школа

фото с сайта департамента культуры

1 сентября после проведения капитального ремонта открылась Собинская детская музыкальная школа.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» на капитальный ремонт школы было выделено 13,8 миллионов рублей, в том числе около 11 миллионов из федерального бюджета. На эти средства был выполнен ремонт зрительного зала и фойе, кабинетов первого и второго этажей, установлен забор, крыльцо с отмостками, заменены кресла в зрительном зале.

На приобретение музыкальных инструментов для школы из бюджетов всех уровней было выделено около 5,3 миллионов рублей. На эти средства купили рояль и фортепиано японской фирмы «Кавай», четыре аккордеона фирмы WELTMEISTER, две трубы, валторна, тромбон, баритон. Из оборудования закуплена интерактивная доска и музыкальная литература.