Из школ Александровского района уволились 60 учителей

Непростая ситуация с учителями сложилась в Александровском районе. За лето из школ ушли сразу 60 педагогов! Больше всего учителей уволилось из школы №3 города Александрова.

По информации газеты "Новый город Александров", практически все учителя ушли работать в Москву и Подмосковье.

Ушли учителя иностранного и русского языка и по многим другим предметам. Новые учителя к в район в этом году не пришли.

Управление образования планирует привлечь в местные школы новых педагогов. Конечно, главная сложность в низком уровне заработной платы по сравнению с соседним регионом и столицей.