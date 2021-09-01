Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 13:30

Из школ Александровского района уволились 60 учителей

Они перешли работать в Москву
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Непростая ситуация с учителями сложилась в Александровском районе. За лето из школ ушли сразу 60 педагогов! Больше всего учителей уволилось из школы №3 города Александрова.

По информации газеты "Новый город Александров", практически все учителя ушли работать в Москву и Подмосковье.

Ушли учителя иностранного и русского языка и по многим другим предметам. Новые учителя к в район в этом году не пришли.

Управление образования планирует привлечь в местные школы новых педагогов. Конечно, главная сложность в низком уровне заработной платы по сравнению с соседним регионом и столицей.