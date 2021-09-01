Дворец в Загородном парке продают за 31 миллион рублей

На сайте объявлений "Авито" можно встретить немало интересных лотов в разделе продажа недвижимости. Так, там выложили сообщение о том, что готовы продать дворец, расположенный в Загородном парке за 31 миллион рублей.

Площадь здания составляет 665 квадратных метров. Это дом в три этажа с черепичной крышей, башенкой, арочными окнами. В общем, дом реально похож на дворец. Адрес объекта: улица Судогодское шоссе, 6. Судя по объявлению продается не только дом, но и земельный участок в собственности. Среди других преимуществ, авторы объявления называют следующее: "место с большой проходимостью людей позволит Вам построить свой бизнес".

В свое время на этом же сайте можно было встретить объявления о продаже книжных магазинов во Владимире, гостиницы "Заря" и многих других важных для областного центра объектов.