Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт1 сентября 2021 12:55

Паралимпиец Вера Муратова получила миллион от администрации Владимирской области

Эта премию досталась спортсменке за бронзу Паралимпийских игр
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Бронзовому призеру Паралимпийских игр в Токио Вере Муратовой и её тренеру Дмитрию Красильникову вручили премии от администрации Владимирской области в размере 1 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно.

Премии из областного бюджета положены им за успешное выступление на международных состязаниях самого высокого уровня. Напомним, что 22 августа представительница Владимирской области в сборной России Вера Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 килограммов. Её результат составил 132 килограмма.

Вера Муратова – титулованная спортсменка. Она является мастером спорта России международного класса, двукратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира. Тренирует её заслуженный тренер России Дмитрий Красильников.