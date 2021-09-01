Паралимпиец Вера Муратова получила миллион от администрации Владимирской области

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Бронзовому призеру Паралимпийских игр в Токио Вере Муратовой и её тренеру Дмитрию Красильникову вручили премии от администрации Владимирской области в размере 1 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно.

Премии из областного бюджета положены им за успешное выступление на международных состязаниях самого высокого уровня. Напомним, что 22 августа представительница Владимирской области в сборной России Вера Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 килограммов. Её результат составил 132 килограмма.

Вера Муратова – титулованная спортсменка. Она является мастером спорта России международного класса, двукратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира. Тренирует её заслуженный тренер России Дмитрий Красильников.