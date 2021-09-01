Гороховчанину, осужденному за покушение на убийство, отменили приговор

Приговором Гороховецкого районного суда местный житель осужден за покушение на убийство. В июле прошлого года в одном из общежитий города Гороховца Владимирской области, после распития спиртных напитков с двумя приятелями он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес одному из знакомых ножом не менее двух ударов в жизненно-важные части тела. Однако нападавший не смог довести до конца свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам – в связи с тем, что смерть жертвы наступила от противоправных действий другого лица. Приговор не вступил в законную силу, был обжалован адвокатом подсудимого. Изучив материалы дела и приговор суда, суд апелляционной инстанции установил, что доказательства, на которые ссылался суд первой инстанции, не были исследованы в судебном заседании. В связи с допущенными процессуальными нарушениями приговор отменили, дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.