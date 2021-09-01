Во Владимирской области отремонтировали более 77 километров дорог

Реализация плана нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на этот год во Владимирской области подходит к завершению. Уже приведено в нормативное состояние 77,5 километров автодорог межмуниципального и регионального значения. На 19 объектах из 21 работы завершены в полном объеме. Одними из последних введены в эксплуатацию еще два объекта в Меленковском и Муромском районах, общей протяженностью девять км. Подрядчик выполнил устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия и укрепил обочины. При проведении ремонтных работ по обновлению 55,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна на трех участках освоено 69 миллионов рублей бюджетных средств области. Полностью завершить работы на объектах нацпроекта региональной дорожной сети планируется в ближайшее время. Так на недавно добавленных двух участках за счет сэкономленных средств полностью завершены работы по устройству асфальтобетона. В настоящий момент подрядчик укрепляет обочины щебнем. В этом году план дорожного нацпроекта увеличен на пять объектов, добиться этого удалось благодаря сэкономленным на торгах деньгам.