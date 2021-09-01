Во Владимире откроется выставка художника Эдуарда Солодилова

2 сентября в выставочных залах на Большой Московской состоится открытие персональной выставки Эдуарда Солодилова «С этюдником по родному краю».

Эдуард Солодилов родился в Гусь-Хрустальном и весь свой творческий путь связал с родным краем. Художник любит путешествовать, ходить в походы, и всегда, непременно, берет с собой этюдник. Так появляются трогательные, живописные, пропитанные искренней любовью пейзажи.

Значительное место в творчестве художника занимают мотивы древнего Владимира, Мурома, Мещёрского края.

Эдуард Солодилов внес большой вклад в развитие родной области. Дважды лауреат городской премии в области культуры и искусства. Ветеран труда. Произведения художника находятся в собраниях Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в историко-краеведческом музее п. Золотково Гусь-Хрустального района, музее В. Солоухина с. Павловское Суздальского района, в библиотеках и школах г. Владимира, в частных собраниях Германии, Греции, США, в городах: Москве, Владимире, Красноярске, Санкт-Петербурге, Суздале.

Выставка продлится до 6 октября.