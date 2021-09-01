Во Владимирской области 1 сентября коронавирус диагностирован у 178 человек

Во Владимирской области 1 сентября лабораторно подтверждено 178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 32 заболевших во Владимире, 20 - в Гусь-Хрустальном, по 19 - в Муромском и Ковровском районах. 11 случаев в Кольчугинском, по 10 - в Вязниковском и в Петушинском районах, по 9 - в Собинском и в Александровском, по 7 - в Суздальском и Киржачском, по 5 - в Юрьев-Польском и в Меленковском районах, по 4 - в Селивановском, в Гороховецком, 3 случая в г. Радужный, по 2 - в Камешковском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 49 395 случаев заболевания (11 430 сл. в г. Владимире, 5781 сл. в Гусь-Хрустальном, 5325 сл. о. Муром, 3960 сл. в Ковровском, 2730 сл. в Александровском, 2686 сл. в Петушинском, 2055 сл. в Юрьев-Польском, 2122 сл. в Вязниковском, 2131 сл. в Кольчугинском, 2003 сл. в Суздальском, 1648 сл. в Собинском, 1623 сл. в Киржачском, 1379 сл. в Меленковском, 1103 сл. в Гороховецком, 1126 сл. в Камешковском, 948 сл. в Селивановском, 722 сл. в Судогодском, 623 сл. в г. Радужном).