Бывшей узнице концлагерей из Петушинского района отказали в выплате в 50 тысяч рублей в связи с 75-летием Победы

Достаточно вопиющий случай имел место во Владимирской области - бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей из Петушинского района не получила положенную ей единовременную денежную выплату в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Женщина из села Андреевское Петушинского района 1924 года рождения в 1941 году попала в окружение немецких войск и была отправлена в лагерь Шенефельд, являвшийся филиалом концлагеря Равенсбрюк. Несмотря на наличие в материалах пенсионного дела указанных сведений, в апреле 2020 года женщине отказали в выплате в 50 тысяч рублей.

Пришлось вмешаться прокуратуре, подать в суд заявление о том, чтобы Пенсионный Фонд РФ в Кольчугинском районе произвел положенную выплату. Требования прокурора удовлетворены. Женщине деньги уже перечислили.