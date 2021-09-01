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Общество1 сентября 2021 9:57

С женщинами из исправительной колонии в Головино провели психологическое занятие с масками

Заключенным предлагалось примерить на себя образы сказочных героев
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В ИК-1, что в поселке Головино, психологи провели занятие с женщинами заключенными под названием «Маска моего "Я"».

По сути, это метод «маскотерапии», который позволяет осужденным женщинам выразить невысказанные эмоции и чувства, перенеся их на выбранную маску. Женщинам, отбывающим наказание в исправительном учреждении, были предложены на выбор заготовки из картона с образами сказочных героев: Золушка, Белоснежка, Принцесса Лебедь, Снежная Королева, Баба-Яга, Малефисента и другие.

Женщинам нужно было выбрать два "лица" - кем они себя представляют сегодня и кем бы хотели быть в будущем. После выбора сказочных героев, им было предложено вырезать маску из картона и раскрасить изображение гуашью. В конце занятия каждая участница рассказала истории жизни получившихся персонажей и выбрала наиболее близкого себе героя из двух.