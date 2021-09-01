Владимирская гимнастическая школа имени Толкачева отмечает 60 лет

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1 сентября 1961 года открылась Владимирская детская гимнастическая школа. В 1991 году она стала Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по гимнастике имени Н.Г. Толкачева.

За время работы школы спортсмены завоевали 26 олимпийских наград, включая 13 золотых. Подготовлено 5 Заслуженных мастеров спорта, 23 мастера спорта международного класса, более 200 мастеров спорта.

Воспитанниками школы являются выдающиеся спортсмены: Заслуженный мастер спорта СССР, семикратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель первого Кубка Мира по спортивной гимнастике, лучший гимнаст XX века Николай Андрианов, Заслуженный мастер спорта СССР, обладатель четырех золотых олимпийских медалей, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы Владимир Артемов, Заслуженный мастер спорта СССР, девятикратный чемпион мира Юрий Королев, Заслуженный мастер спорта России, призер многих чемпионатов мира и Европы, абсолютный чемпион России Юрий Рязанов, Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион Европы, призер чемпионата мира, многократный чемпион России, чемпион Европейских игр, трехкратный чемпион Всемирной Универсиады Николай Куксенков.

Коллектив тренеров составляет 38 человек, из них 26 человек - с высшей квалификационной категорией.

В настоящий момент в школе тренируются мастер спорта международного класса, чемпион Европы, победитель и призер чемпионатов России, двухкратный чемпион Всемирной Универсиады, победитель и призер этапов Кубка мира Кирилл Прокопьев, мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер чемпионатов России, бронзовый призер Всемирной Универсиады, призер Кубка России и этапов Кубка мира Алексей Ростов, мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер чемпионатов России, бронзовый призер Всемирной Универсиады Илья Кибартас, мастер спорта, двукратный абсолютный чемпион России, участник Олимпийских игр в Токио Александр Карцев, мастер спорта, победитель и призер чемпионата России Владислав Новокшонов, мастер спорта международного класса, двухкратный чемпион России Сергей Кривунец, мастер спорта международного класса, призер чемпионатов России и мира Анастасия Агафонова.

В школе также тренируются спортсмены, которые представляют другие регионы России: Заслуженный мастер спорта России, победитель и призер Олимпийских игр в Токио, четырёхкратная чемпионка Европы, неоднократный призёрка чемпионатов мира Ангелина Мельникова, Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2020 года, многократный чемпион мира и Европы Артур Далалоян.

Девять воспитанников Владимирской СДЮСШОР по гимнастике имени Н.Г. Толкачева в 2021 года вошли в состав сборной России.

Сегодня школа имеет три спортивных зала и два отделения: мужской и женской спортивной гимнастики. Всего в ней занимается более 700 детей.