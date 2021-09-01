На пожаре в Судогде спасли одного человека

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

31 августа около полуночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого строения в Судогде, на ул. Чехова д. 6. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- По прибытию подразделений горела кровля строения. Существовала угроза распространения огня. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 6 кв. м, - рассказали в областном управлении МЧС.

На пожаре спасен 1 человек. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.