Вязниковец, сбивший двух пешеходов, отправится в колонию-поселение

Приговором Вязниковского городского суда водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Вечером в октябре мужчина на «Жигулях» ехал по дороге в одном из микрорайонов Вязников и сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Одна из жертв скончалась от полученных травм, другая получила тяжкий вред здоровью. При этом водитель заранее видел пешеходов, перешедших дорогу по встречному направлению и стоящих на разделительной полосе дороги, однако самонадеянно рассчитывая, что последние его пропустят, не стал снижать скорость или останавливаться. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении. Приговор был обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Владимирского областного суда. Апелляционным постановлением Владимирского областного суда увеличен размер компенсации морального вреда по гражданским искам, заявленным потерпевшими, а также определен срок начала отбывания дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В остальной части приговор оставлен без изменения.