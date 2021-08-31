Во Владимирской области заменят 53 лифта с истекшим сроком годности

Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ выделит Владимирской области 17,05 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах.

Средства госкорпорации предусмотрены для замены 53 лифтов с истекшим сроком службы в 17 домах во Владимире, Вязниках, Коврове, Муроме и Радужном. Общая стоимость этих работ составляет 116,4 млн рублей. По данным областных властей в этих домах проживает более 4700 человек.

Напомним, в мае 2021 года Фонд ЖКХ одобрил первую заявку Владимирской области на предоставление финансовой поддержки в размере 11,15 млн рублей на оплату части расходов бюджета региона по замене 20 лифтов с истекшим назначенным сроком службы в 7 многоквартирных домах во Владимире, Коврове, Муроме и Радужном. Общая стоимость работ по замене этих лифтов составляет 36,11 млн рублей, в том числе 22,29 млн рублей − из областного бюджета, 13,12 млн рублей − из средств регионального оператора.