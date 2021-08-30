Владимирский Роспотребнадзор рекомендует провести школьные линейки на улице

Для минимизации рисков осложнения эпидемиологической обстановки в новом учебном году образовательные организации Владимирской области будут работать по действующим санитарным правилам СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. По этим правилам нельзя проводить общешкольные праздники и торжественные мероприятия. Нельзя приглашать и гостей из других организаций. Зато можно отметить 1 сентября на свежем воздухе - отдельно по классам или параллелям. Пускать родителей на такие линейки или нет, каждая школа решит сама. Но маски им в любом случае носить обязательно. Сейчас в школах региона проводятся генеральные уборки, с началом учебного процесса будут организованы ежедневные «утренние фильтры» с обязательным измерением температуры, усилен дезинфекционный режим. Учителя и ученики могут обходиться без масок, а вот для работников школьных столовых маски и перчатки обязательны. Также школы обязаны проследить, чтобы в туалетах было мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца или сушилки для рук. Кроме того, рекомендовано закрепить за каждым классом отдельный кабинет, разработать расписание уроков и график посещения столовой, а также по возможности проводить уроки физкультуры на свежем воздухе.